Série B do campeonato de rugby é cancelado pela Federação Paulista

Crédito: Divulgação

Na última segunda-feira, 17, a Federação Paulista de Rugby se reuniu virtualmente com os clubes das divisões B, C e D e, em comum acordo com os clubes, decidiu cancelar a edição 2020 dos campeonatos paulista destas divisões em virtude da pandemia da Covid-19. Na semana anterior, também em comum acordo com os clubes da divisão, o Paulista A já havia sido cancelado. Posteriormente, a FPR avaliará a possibilidade da realização da temporada de sevens, de acordo com o desenrolar da pandemia. Mais informações em: http://fprugby.org.br/em-acordo-com-clubes-fpr-cancela-temporada-de-xv/.

Em nota, o time do São Carlos disse que apoia e referenda a decisão da FPR visto que, dado o caráter amador do clube e a principal preocupação é que os atletas possam manter sua saúde e suas fontes de renda nesse período complicado.

Por outro lado o clube continuará com suas atividades extracampo, de maneira virtual, seja na parte administrativa seja na parte esportiva. “Já estamos nos preparando para a temporada 2021 em grande estilo”, informou a direção da equipe.

