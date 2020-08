Série B começa em outubro; Grêmio dentro e São Carlos FC fora

Crédito: Marcos Escrivani

Caso não haja nenhum imprevisto ocasionado principalmente pela pandemia da Covid-19, a Série B do Campeonato Paulista (quarta divisão) deverá começar no dia 18 de outubro e a cidade deverá ter apenas um participante, já que o São Carlos teria se licenciado e desistido do torneio. Por outro lado, o Grêmio São-carlense confirmou presença.

As informações foram obtidas na manhã desta quarta-feira, 12, pela reportagem do São Carlos Agora, que buscou informações junto aos dois clubes.

VIDEOCONFERÊNCIA

Na manhã de terça-feira, 11, a Federação Paulista de Futebol (FPF) realizou uma videoconferência com representantes dos clubes para o ‘pontapé’ inicial no campeonato, quando serão tomadas as primeiras medidas para serem alinhados os protocolos de segurança entre os times e a federação.

Na sexta-feira, 21, uma nova reunião online para definir quais clubes irão disputar o campeonato na temporada 2020. Já na terça-feira, 25, novo congresso técnico remoto para definir as diretrizes da competição, bem como definir grupos, tabela e fórmula de disputa.

Por fim, no dia 8 de setembro, uma terça-feira, acontece a reapresentação dos atletas quando serão colocados em prática os protocolos de segurança, com a realização dos testes para ver se há atletas positivados para a infecção do novo coronavírus. Caso algum atleta esteja infectado, ficará em isolamento por 14 dias. Os demais iniciam testes físicos e fisiológicos. No dia 14 de setembro, segunda-feira, ocorrem os trabalhos presenciais quando, de fato, começa a preparação para o início do campeonato, previsto para 18 de outubro.

GRÊMIO DENTRO...

Em contato com Marcus Vinícius, o técnico do Grêmio São-carlense reafirmou que o clube estará presente na Série B e que a partir de agora o “coração acelera”.

“Foram cinco meses de treinos remotos e com esta videoconferência ficou claro que estamos nos finalmentes. A adrenalina sobe e o coração acelera, pois começamos a olhar diferente com a luz do retorno. Vamos nos preparar com todos os cuidados devido a pandemia, mas chegou a hora de colocarmos em prática o desejo de montar um time competitivo e buscar o acesso a Série A3”, disse o treinador.

... SÃO CARLOS FORA

Já o São Carlos não disputará a Série B em 2020. Segundo a própria FPF, devido a pandemia da Covid-19, que causou crise em vários clubes, a obrigação não seria obrigatória.

A reportagem obteve informação junto a secretaria da Águia, que o clube se licenciou e está fora do torneio. O presidente Carlos Antunes foi procurado, porém não foi encontrado.

Já o vice-presidente de futebol Marcelo Boldrin foi questionado sobre a não participação. Contrariado, disse que nem estaria sabendo da videoconferência realizada pela FPF.

“O clube foi representado pela Mara (secretária) do Carlos Antunes. Ninguém me avisou nada que haveria (a videoconferência) e também não me consultaram nada a minha posição em relação. Tomaram decisões sem consultar ninguém. Foi uma atitude de um verdadeiro ditador (Carlos Antunes)”, desabafou Boldrin. “Eles já decidiram que não irão (participar) e já declarou se licenciar este ano”, complementou via WhatsApp.

