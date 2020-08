Série B começa dia 18 de outubro e Grêmio marca reapresentação dos atletas

Bezinha começa em outubro e Marcus Vinícius espera um Grêmio competitivo: reapresentação é 7 de setembro. - Crédito: Marcos Escrivani

Finalmente, a bola irá rolar na Série B do Campeonato Paulista. A previsão, segundo a Federação Paulista de Futebol (FPF) é que a competição comece no dia 18 de outubro e a decisão do título ocorra em 16 de dezembro. Em todas as fases as rodadas serão às quartas-feiras e domingos.

A definição aconteceu durante videoconferência realizada quinta-feira, 27, com representantes dos clubes. Dos 42 iniciais (antes da pandemia da Covid-19), 35 confirmaram presença.

Ficou deliberado que na primeira fase, regionalizada, os times serão divididos em sete grupos com cinco cada. Após dois turnos, as duas primeiras se classificam para a segunda fase, bem como as duas melhores terceiras colocadas independente do grupo (índice técnico). Na segunda fase, as 16 equipes serão divididas em quatro grupos com quatro times. Após dois turnos, dois de cada chave se classificam para as quartas de final. Duas equipes garantem acesso a Série A3 em 2021. Os grupos e a tabela serão divulgadas pela FPF em nova reunião online.

TESTAGEM

De acordo com o técnico Marcus Vinícius a reapresentação dos atletas foi marcada para o dia 7 de setembro e a partir do dia 8 iniciam-se as testagens PCR de todos os atletas (inclusive das demais equipes confirmadas para a Bezinha).

A FPF irá arcar com três testagens na primeira fase, enquanto que os clubes confirmados, com outras duas. Os testes serão semanais e os atletas que forem positivados para a infecção serão isolados e afastados por 14 dias.

UM MÊS

Com a confirmação do início da Série B, a ‘voltagem’ subiu no Grêmio São-carlense. Pelo menos esta foi a definição dada pelo técnico do Lobo que prevê uma competição de “tiro curto”, com três meses de duração e dois jogos semanais.

“Inicialmente imaginava esta quantidade de equipes. As dificuldades serão grandes, já que serão duas partidas por semana durante todo o torneio. Poucos treinos e viagens constantes. Vamos nos preparar para esta maratona de fazer uma boa preparação. Teremos um mês de atividades com a bola, pois durante os meses de atividades remotas, os treinos apesar de serem na casa dos atletas, foram intensos. Acredito que não iremos ter jogos-treino devido a pandemia, mas acredito que poderemos fazer uma boa preparação em um torneio atípico em um ano atípico. Mas não iremos reclamar de nada, pois o campeonato atende nossas expectativas”, garantiu Marcus Vinícius.

