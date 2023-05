Sequência de resultados ruins decreta saída de Agnaldo Liz do São Carlos

Liz: a frente do São Carlos, uma vitória e quatro derrotas - Crédito: Divulgação

A vida de Agnaldo Liz no comando do São Carlos durou pouco no Campeonato Paulista da Série B. Sem conseguiu colocar em prática seu plano de jogo, a direção do clube anunciou após comum acordo, a sua saída nesta segunda-feira, 22.

Liz conseguiu apenas uma vitória no comando da Águia. Na estreia frente o Mogi Mirim, no estádio Luisão, pela contagem mínima. Na sequência foram quatro derrotas: União São João (1 a 3), Grêmio São-carlense (0 a 1), XV de Jaú (0 a 3) e Independente de Limeira (0 a 2).

Sob seu comando, a Águia marcou apenas dois gols e sofreu 9 tentos. O aproveitamento foi de 20% e o clube encontra-se na última colocação do grupo 3 e caso terminasse hoje a primeira fase da Bezinha, seria rebaixado para a B2 em 2024.

Em contato com o clube, a assessoria de imprensa informou que o presidente Carlos Antunes trabalha no sentido de anunciar o novo técnico até nesta quarta-feira, 24.

NOTA

O São Carlos emitiu nota oficial sobre a saída de Liz:

“O São Carlos FC informa a saída do técnico Agnaldo Liz após acordo entre as duas partes. O clube agradece o empenho durante o período de trabalho e deseja sorte ao profissional na sequência da carreira.

Após se despedir dos atletas, Agnaldo deixou seu recado para o torcedor. "Gostaria de agradecer o presidente Carlos Antunes pela oportunidade, aos torcedores pelo apoio e o grupo de jogadores pela dedicação em todos os dias de trabalho.

Fizemos o possível para evoluir e buscar os resultados, mas infelizmente não aconteceu. Reitero a importância de todos se unirem para ajudar o São Carlos, que há 18 anos leva o nome da cidade. A partir de hoje sou mais um na torcida para que o clube conquiste os seus objetivos. Muito obrigado!", finalizou.

