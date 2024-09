Semifinalistas do Amadorzão chegam sem vantagem

Primos encara o Gonzaga: se partida tiver novo empate, decisão do vencedor será nos pênaltis - Crédito: Divulgação

Os finalistas do Campeonato Amador, promovido pela Liga de Futebol Amador de São Carlos, serão conhecidos neste final de semana

Dois jogos válidos, pela segunda rodada da semifinal serão realizados no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

Nos jogos de ida aconteceram dois empates e caso os resultados persistam, os finalistas serão conhecidos após cobranças de penalidades máximas.

A primeira semifinal será neste sábado, 14, a partir das 19h30 entre Primos x Jardim Gonzaga. No primeiro jogo, um placar sem gols e o empate em 0 a 0. No domingo, 15, a partir das 8h a Ponte Preta enfrenta Os Prédios. No jogo de ida, um empate em 1 a 1. Se ocorrer novos empates, a decisão irá para as penalidades. Caso algum time vença, por qualquer placar, se credencia a disputa do título da temporada 2024.

Leia Também