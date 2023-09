Semifinalistas da Copa Evangélica estão definidos

Nos pênaltis, Adventista São José eliminou a Quadrangular São José B - Crédito: Gustavo Curvelo

Os jogos deste domingo, 24, confirmaram os semifinalistas da Copa Evangélica de Futsal. Em uma rodada cheia de emoções, as equipes Quadrangular São José A, Pentecostal da Bíblia, Comunidade Profética Cristã e Adventista São José avançaram e seguem na disputa pelo título, enquanto outros quatro times se despediram da competição.

No ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção, as quartas de final começaram com a Quadrangular São José A não dando chances à Internacional da Vida e fazendo 7 a 2. A Pentecostal da Bíblia, por sua vez, teve um pouco mais de dificuldades, mas bateu a Quadrangular Tangará por 6 a 5 e igualmente se classificou.

Já no ginásio municipal de esportes Hugo Dornfeld, na Vila São José, os jogos foram decididos nos pênaltis. A Comunidade Profética Cristã avançou após empatar por 3 a 3 com a Nova Vida em Cristo e derrotar a adversária por 3 a 1 nas grandes penalidades, e a Adventista São José, depois de um 4 a 4 no tempo normal, passou pela Quadrangular São José B por 2 a 0 na disputa por pênaltis.

No próximo domingo, 1, as partidas da semifinal serão realizadas no ginásio de esportes da Redenção a partir das 13h, com o duelo entre Quadrangular São José A e Pentecostal da Bíblia e, depois, às 13h45, é a vez de Comunidade Profética Cristã e Adventista São José se enfrentarem. Em caso de empate, a decisão dos finalistas será feita nos pênaltis. A entrada é aberta ao público.

Leia Também