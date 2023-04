Semifinais da Copa Evangélica agitam o final de semana

Quadrangular São José é uma das equipes que tentam chegar à decisão - Crédito: Gustavo Curvelo

Os finalistas da Copa Evangélica de Futebol Society serão conhecidos neste domingo, 30. Na Quadra 4 da Mult Sport – Unidade Shopping, os semifinalistas lutam pela classificação e, consequentemente, buscam ficar a apenas um passo do título do torneio. As partidas têm entrada aberta ao público.

No primeiro compromisso do dia, às 13h, Quadrangular São José e Conquistando Nações realizam um duelo de equipes com campanhas um tanto diferentes até aqui. Atual campeão, o time mandante defende os 100% de aproveitamento diante de um oponente que passou em terceiro lugar de sua chave, mas ganhou confiança ao eliminar a AD Planalto Paraíso nas quartas de final e conta com o artilheiro da competição – Alex Fontana, com 16 gols – em seu elenco.

Um pouco depois, às 14h, a também invicta Quem Procura Acha coloca à prova seu retrospecto de quatro vitórias e um empate contra a Adventista São José. A adversária, a exemplo da Conquistando Nações, classificou-se em terceiro lugar na fase inaugural do torneio e tem em Adriano Munhoz, vice-artilheiro com 15 gols marcados, a principal esperança de balançar as redes para chegar à decisão.

De acordo com o regulamento, a equipe finalista será decidida nos pênaltis em caso de empate. Serão três cobranças para cada lado ou, se necessário, cobranças alternadas até que seja conhecido o vencedor.

