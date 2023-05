Semifinais da Central League prometem “pegar fogo”

O Guarani de Matão busca uma das vagas na semifinal da Central League - Crédito: Divulgação

Promovida pela Liga Desportiva de São Carlos, acontece neste final de semana, os jogos de ida da Central League, competição que movimenta a região central. O torneio entra em sua fase decisiva, com início das semifinais nas categorias sub14 e sub16.

Com partidas em Araraquara, Guariba e São Carlos as equipes podem dar o ponta pé inicial de olho nas vagas das finais

Em Guariba, às 8h30 acontece a primeira partida no sub14 entre Apafug/Guariba e Guarani/Matão; em Araraquara no campo do Jardim Botânico, rodada dupla. Às 15h30, pelo sub16 o Fundesport/Araraquara enfrenta Ibaté e na sequência pelo sub14, Fundesport/Araraquara recebe a Adesm.

No sub12 acontece a partida de volta e já o primeiro finalista da competição. No estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, o Zuzão, o Salesianos pega Ibaté às 15h30.

As outras partidas pelo sub16 são as seguintes: a segunda semifinal acontece na quarta-feira, 24, às 15h30, também no Zuzão, entre Salesianos x Apafug/Guariba e o segundo finalista do sub14 sai do jogo na quarta-feira, entre Fundesport/Araraquara x Flamingo que jogam em Araraquara.

No próximo, sábado, 27, acontece o jogo da volta das semifinais no sub14 e sub16.

