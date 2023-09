Semana promete jogos equilibrados na Copa Elisângela Rebordões

Fênix joga para reencontrar o caminho das vitórias - Crédito: Zé_Photografy

Dois bons e equilibrados jogos pela fase de classificação, agitam a Copa Elisângela Rebordões de Vôlei Feminino. Em ambos os encontros, os times envolvidos têm reais chances de classificação no G4 da competição e com isso lutar pelo título da série ouro da temporada 2023. Diante da pontuação, não há favoritismo.

O primeiro jogo acontece às 20h30 desta terça-feira, 12, no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção. O Fênix/LBR Sports, com 15 pontos e na quarta colocação, tenta a reabilitação diante da UFSCar, 6ª colocada com 13 pontos.

Na quinta-feira, 14, às 20h30, no ginásio de esportes do São Carlos Country Club, o vice-líder Elite, com 21 pontos, visita o Country Club que está em uma boa fase e na terceira colocação com 15 pontos positivos.

CLASSIFICAÇÃO

1. AVS/Smec, 24 pontos

2. Elite, 21 pontos

3. Country Club, 15 pontos

4. Fênix/LBR Sports, 15 pontos

5. Caaso, 13 pontos

6. UFSCar, 13 pontos

7. Golden Team, 12 pontos

8. São Carlos Clube A, 7 pontos

9. Ibaté, 1 ponto

10. Alpha, 1 ponto

11. São Carlos Clube B, 1 ponto

