Sem sustos, Botafogo aplica goleada em time paraense

Sapata, o destaque da rodada de abertura do grupo 19: três gols - Crédito: Henrique Lima/BFR

Concluída a rodada inaugural do grupo 19 da Copa São Paulo no estádio municipal Luisão. No segundo jogo da rodada dupla, o Botafogo atropelou o Pinheirense/PA por 4 a 0 com três gols do meia Sapata.

Com o resultado, o time carioca lidera com 3 pontos, seguido de Grêmio e São Carlos com 1 ponto cada e o Pinheirense, 0 ponto.

A próxima rodada do grupo 19 será na próxima sexta-feira, 6, quando Grêmio e Pinheirense abrem a rodada às 8h45 e na sequência, Grêmio x Botafogo.

Leia Também