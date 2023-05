Sem jogar bem, São Carlos engata terceira derrota seguida

São Carlos decepcionou: mais uma derrota na Bezinha - Crédito: Mateus Previde/São Carlos FC

Sinal amarelo ligado. Com apenas três pontos no grupo 3 e acumulando três derrotas seguidas, o São Carlos começa a se preocupar com um possível rebaixamento para a quinta divisão do futebol paulista.

Na manhã deste domingo,14, a Águia perdeu mais uma. Pela quarta rodada do Campeonato Paulista da Série B, o time comandado pelo técnico Agnaldo Liz decepcionou e, no estádio Zezinho Magalhães, perdeu para o XV de Jaú por 3 a 0, gols de Vinícius, Soares e Estevan, todos no segundo tempo.

A partida foi válida pela quarta rodada da fase de classificação e o time são-carlense praticou um fraco futebol. Acéfalo no meio campo e ineficiente no ataque, não criou jogadas de ataque que puderam levar perigo ao gol de Romário.

Após mais um revés, o time de Agnaldo Liz busca prioritariamente fugir das últimas colocações para, depois, almejar uma classificação para a próxima fase da competição.

Na etapa inicial as duas equipes ficaram devendo futebol. Tanto o XV de Jaú como o São Carlos não apresentaram boas jogadas. Assim, faltou emoção para o jogo no Zezinho Magalhães.

Os primeiros 45 minutos foram marcados por um jogo truncado, faltoso e sem nenhum lance de grande emoção. Os goleiros Romário e Cabral foram praticamente meros expectadores.

No segundo tempo, o técnico Marcos Campagnolo colocou o XV mais no ataque e passou a pressionar o São Carlos que criava pouco.

O Galo da Comarca jogou praticamente no ataque e sufocou a Águia que pouco produzia. A pressão do time jauense foi produtiva e de tanto insistir conseguiu chegar ao gol.

Em um dos muitos ataques, Soares chutou da entrada da área e Cabral deu rebote, bem aproveitado por Vinícius que fez XV 1 a 0 aos 29 minutos.

Após o gol, o São Carlos tentou buscar o empate. Mas sem organização e mais na garra.

Para piorar, aos 45 minutos, Inácio foi derrubado na área e o árbitro marcou penalidade máxima. Soares cobrou e fez 2 a 0. A tragédia continuou e aos 49 minutos, Estevan, de cabeça, fez 3 a 0, após cruzamento de Soares.

O São Carlos, com apenas 3 pontos, amargou a terceira derrota seguida e passa agora a se preocupar, seriamente, com a zona do rebaixamento para a quinta divisão do futebol paulista. O XV foi a 9 pontos e lidera o grupo.

