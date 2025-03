Sem favoritismo, comeÃ§a o â€˜mataâ€™ do 15Âº RaspadÃ£o

Compartilhar no facebook

Aracy 2 é uma das tradicionais equipes que busca vaga nas quartas do Raspadão - Crédito: Divulgação

Sem direito a erro e um vacilo, pode significar uma eliminação. A partir de agora, o 15º Campeonato Raspadão passa ser eliminatório e na manhã deste domingo, 9, começa as oitavas de final, reunindo as 16 equipes que conseguiram a qualificação após a disputa da primeira fase.

Os jogos começam às 8h na Arena Raspadão, no Cidade Aracy e as oitavas de final foi dividida em duas etapas, com a realização de quatro partidas em cada uma.

A promessa nesta fase eliminatória é de jogos bem disputados e repleto de adrenalina, já que a previsão é de partidas equilibradas e sem favoritismo.

Como manda o regulamento, nenhuma equipe leva vantagem. Caso algum jogo termine empatado, o vencedor sairá da cobrança de penalidades máximas.

Jogos deste domingo

Caixa D’Água x Aracy 2

Zavaglia x Unidos do Nordeste

Zé Bebeu x Tijuco Preto

Planalto Verde Brotas x Galo das Arábias

