Sem desespero e com “responsa”, Grêmio busca vitória no Luisão

Em casa, Grêmio busca a primeira vitória na segunda fase da Bezinha - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

Em uma segunda fase de “tiro curto”, com o time praticamente completo e contando com a presença dos recém contratados Emerson, Jackson, Pablo e Isaias, o Grêmio São-carlense faz a partir das 16h desta quarta-feira, 5, a segunda apresentação pela segunda fase do Campeonato Paulista da Série B.

Pelo grupo 12, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, recebe a visita do Fernandópolis, líder com 3 pontos após a vitória frente o Jabaquara (1 a 0) na rodada de estreia. Já o Lobo empatou em Rio Branco (0 a 0), em Americana.

A partida promete uma dose extra de emoção e adrenalina, já que a segunda fase garante o primeiro acesso na competição (série A4) e será resolvido em duas semanas. Nesta fase as partidas serão realizadas aos finais e no meio de semana, em um total de seis rodadas.

Por jogar em casa e necessitar da vitória, o técnico Marcus Vinícius não relevou a equipe que irá a campo. Nem seu sinais. Afirmou apenas que a meta é fazer prevalecer o mando de campo. “E tentar buscar essa vitória para ultrapassarmos o adversário”, resumiu, salientando que exigirá responsabilidade dos seus atletas (como ocorre em todos os jogos), mas sem desespero.

O jovem técnico do time são-carlense salientou ainda que orientou os jogadores para estarem 100% concentrados na partida e manter o equilíbrio na partida.

“Vamos ter 90 minutos para buscar a vitória. Claro, se tratando de um jogo em nosso domínio, vamos ter que impor um bom ritmo”, opinou.

No outro jogo do grupo, às 15h desta quarta, o Jabaquara recebe o Rio Branco de Americana no estádio Espanha, em Santos.

