Sem brilho, Grêmio estreia com derrota na 3ª fase da Bezinha

Grêmio decepcionou e perdeu para o Barbarense - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

Uma amarga estreia na terceira fase do Campeonato Paulista da Série B. Pelo grupo 15, na tarde deste sábado, 29, o Grêmio São-carlense perdeu por 1 a 0 para o União Barbarense no estádio municipal Antonio Luiz Ribeiro Guimarães. O único gol da partida foi marcado aos 16 minutos da etapa final, através de Edgar.

O time comandado por Marcus Vinícius esteve em uma jornada pouco criativa. A equipe foi vertical, teve mais posse de bola, mas quando chegava na última parte do gramado, as tomadas de decisões dos jogadores foram equivocadas. Em 90 minutos, por exemplo, foram duas boas chances de gol. No mais, uma partida com raríssimas emoções.

SEM MUITAS EMOÇÕES

A etapa inicial de Barbarense e Grêmio não foi de muita emoção. Chances claras de gol, somente uma para cada lado. Os anfitriões chegaram ao gol de Murillo aos três minutos de bola parada, após bom ataque e o Lobo deu o troco aos 15 minutos, quando Emerson perdeu um gol cara a cara.

No mais, o time de Marcus Vinícius teve mais posse de bola, fez jogadas verticais, mas no terço final, as tomadas de decisões dos jogadores gremistas foram equivocadas e a zaga do Barbarense se saiu melhor.

No segundo tempo as duas equipes voltaram mais dispostas em busca do gol. O Grêmio continuava com mais posse de bola, chegava ao gol de Ivo Ricardo, mas não finalizava. Faltou criatividade para os homens de ataque.

O Barbarense saia mais nos contragolpes e em um deles teve sucesso. Aos 16 minutos, em jogada individual, Edgar se livrou da marcação e chutou forte no canto esquerdo baixo de Murillo para fazer 1 a 0.

Após o gol, o técnico Marcus Vinícius fez todas as alterações possíveis e mudou até o esquema tático do Grêmio. Mas a equipe caiu sensivelmente de produção e nada produziu. Aumentou ainda a posse de bola, mas de maneira improdutiva. O meio de campo se mostrou apático e sem criatividade e o ataque inoperante.

