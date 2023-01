Seletivas esportivas movimentam praças esportivas de São Carlos

Crédito: Divulgação

As equipes esportivas da cidade, com o apoio da Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura, estão promovendo seletivas para a revelação de novos atletas no intuito de reforçar seus elencos e representar o município nas competições regionais, estaduais e nacionais em 2023.

No próximo sábado, 21, serão três as modalidades em que os adolescentes, jovens e adultos são-carlenses poderão se inscrever para realizar avaliações e integrar as equipes da cidade.

Logo pela manhã, a partir das 7h30, o complexo esportivo do distrito de Água Vermelha recebe a seletiva de atletismo para as categorias Sub-14, Sub-16, Sub-18, Sub-20, Sub-23 e adulto máster. As inscrições e o esclarecimento de dúvidas podem ser feitos pelo telefone (16) 99709-1728, com o professor Altair.

Um pouco mais tarde, às 11h, o Ginásio Municipal Milton Olaio Filho é palco da seletiva de handebol promovida pela AHB Handball que, entre outras competições, participa da Liga Nacional da modalidade. Neste caso, podem se inscrever jogadores das categorias juvenil, júnior e adulto, isto é, a partir de 17 anos (nascidos em 2006 em diante). O contato para dúvidas é o (16) 99783-6113.

Por fim, às 16h, acontece no Ginásio Municipal José Eduardo Gregoracci, no Santa Felícia, a seletiva de vôlei da AVS Voleibol. Estão aptos a participar os atletas Sub-17, ou seja, nascidos em 2006 ou anos posteriores. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 99641-1223.

