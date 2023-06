Seletiva reúne mais de 50 atletas para a montagem de equipe sub21 de futsal em São Carlos

SIGA O SCA NO

Jovens durante a avaliação técnica: formação de time sub21 para defender São Carlos nos Regionais - Crédito: Divulgação

A busca pelo sonho de um dia se tornar um jogador de futsal, reuniu mais de 50 atletas de São Carlos e da região com idade entre 16 e 21 anos que participaram no período de 5 a 16 deste mês de uma avaliação técnica e ainda de um amistoso promovido pelo Deportivo Sanka

A avaliação foi realizada no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção e após as atividades, foram selecionados aproximadamente 25 jovens. Posteriormente, na sexta-feira, 16, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, foi realizado um amistoso contra o Real Madrid que terminou empatado em 4 a 4. Destes, foram qualificados 20 atletas que passarão por mais um período de treinos e avaliações.

Segundo a comissão técnica do Deportivo, em 2023, pela primeira vez, os Leões em parceria com a Prefeitura Municipal de São Carlos e Secretaria Municipal de Esportes e Cultura, irá disputar os Jogos Regionais em Lençóis Paulista.

“Viemos de uma boa participação na Taça EPTV, onde conquistamos a 3ª posição e nos Jogos Regionais não queremos fazer diferente. Vamos fazer um bom trabalho e procurar realizar um bom campeonato visando chegar entre os dois primeiros colocados que terão a vaga nos Jogos Abertos, dando oportunidade para garotos da cidade e da região, salientou o coordenador Rogerio. “Em breve divulgaremos a lista atletas relacionados para a disputa deste torneio regional”, finalizou.

