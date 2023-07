Secretário interino de Esportes garante São Carlos nos Regionais

Severo: “Os profissionais da Secretaria de Esportes com responsabilidades nos Jogos seguem cumprindo suas funções” - Crédito: Divulgação

São Carlos vai estar presente nos Jogos Regionais, que serão realizados de 14 a 23 de julho, em Lençóis Paulista. A garantia foi dada pelo secretário interino de Esportes e Cultura, Leandro Severo, na manhã desta segunda-feira, 10, durante entrevista ao São Carlos Agora.

No final de semana algumas dúvidas surgiram sobre a presença são-carlense na principal competição amadora do Estado, uma vez que na manhã de quinta-feira, 7, o prefeito municipal Airton Garcia exonerou Thiago de Jesus, que ocupava o cargo de secretário de Esportes, bem como o diretor de esportes de rendimento Fabiano Lourenço e o diretor de fomento ao lazer Marcos Amaro que estariam na organização da delegação são-carlense.

Durante a entrevista, Severo garantiu a presença dos esportistas são-carlenses em Lençóis Paulista, durante a 65ª edição dos Regionais. Segundo ele, a delegação terá aproximadamente 390 pessoas entre atletas e dirigentes. “Conforme a modalidade poderá ter em sua relação nominal como dirigentes, técnico, auxiliar técnico, preparador físico, massagista e fisioterapeuta, estimativa de 55 integrantes”, disse.

Na oportunidade, o interino definiu quais as modalidades onde São Carlos estará representada: atletismo (masculino e feminino),

Basquete (masculino e feminino), bocha (masculino), capoeira (masculino e feminino), ciclismo (masculino e feminino), damas (masculino e feminino), futebol (masculino e feminino), futsal (masculino e feminino), ginástica artística (feminina), ginástica rítmica (feminina), handebol (masculino e feminino), judô (masculino e feminino), karatê (masculino e feminino), natação (masculino e feminino), taekwondo (masculino e feminino), tênis (masculino e feminino), tênis de mesa (masculino e feminino), vôlei de praia (masculino e feminino), voleibol (masculino e feminino) e xadrez (masculino e feminino).

A delegação são-carlense utilizará dois locais em Lençóis Paulista sendo: a delegação com as equipes femininas na Escola Estadual Luiz Zillo e a masculina na Escola Estadual Rubens Pietraroia,

PÓDIO

Mesmo em meio a tantas polêmicas, Severo disse que a meta são-carlense nos Regionais é a mesma dos anos anteriores, ou seja, ficar entre as três melhores cidades da competição.

Ele acredita que as mudanças políticas em um momento tão decisivo para o esporte amador da cidade não irá atrapalhar as equipes.

“Em nosso modo de ver, todas as ações para participação de nossas equipes já estavam sendo planejadas e organizadas. Portanto, perante o ocorrido, temos que adequar algumas demandas, para que possamos atender da melhor forma possível, todos que estarão em Lençóis Paulista representando nosso município”, disse, salientando que a meta é classificar o maior número de equipes para representar São Carlos nos Jogos Abertos, que é considerado um dos maiores eventos da América Latina.

“Os profissionais da Secretaria de Esportes com responsabilidades nos Jogos seguem cumprindo suas funções. As mudanças na pasta serão realizadas posteriormente nos métodos de trabalho, sempre em colaboração com os servidores e com as equipes de esportes”, pontuou.

