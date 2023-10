Secretarias de Educação e Esportes de Ibaté promovem o 1º Campeonato de Queimada

Clima de festa tomou conta da arquibancada do “Donato Rocitto” - Crédito: Divulgação

Em comemoração às festividades referente ao mês das crianças, a Secretária Municipal de Educação em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes realizou nesta quarta-feira, 18, o 1º Inter-Escolas Municipais – Campeonato de Queimada, no ginásio municipal de esportes “Donato Rossito”.

Com o intuito de proporcionar a promoção de aspectos físicos e sociais, foram realizados jogos de queimada, sendo essa, uma atividade comum para todos os alunos da rede. O evento contou com a participação de 491 alunos do 5º ano das escolas municipais.

Uma maneira adotada para animar ainda mais os participantes, foi criar mascotes para cada unidade, utilizando animais de flora brasileira na criação de cada escola.

O clima de festa tomou conta da arquibancada do Ginásio Municipal. As crianças e professores vibravam a cada lance. “Parabéns para todos que participaram do nosso primeiro Campeonato de Queimada. Agradeço a participação de cada um. O importante é participar, comemorar com os colegas e fazer o nosso melhor”, disse o coordenador pedagógico de Educação Física, Christiano Anselmo de Oliveira, idealizador do projeto.

O prefeito de Ibaté, José Luiz Parella, acompanhado da secretária municipal de Educação e Cultura, Danielle Chaves, prestigiaram o campeonato. “Vemos a importância do esporte não só para a questão física, mas também para a tríade do desenvolvimento da criança: o intelecto, o afetivo e o cognitivo. Competir é legal, mas o trabalho em equipe é o mais importante destes jogos”, disse o gestor Zé Parrella. “Foi um campeonato bastante inclusivo e as crianças se sentiram valorizadas”, comentou a secretária de Educação, Danielle Chaves.

O secretário adjunto de Esportes, Raul Seixas II, destaca que através dos jogos, os alunos aprendem se divertindo a respeitar o adversário. “As crianças aprendem a ter noção de trabalho em equipe e responsabilidade, desenvolvendo habilidades motoras, destreza, cooperação e autoconfiança”, concluiu.

No final, os alunos vencedores receberam medalhas e as escolas troféus.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também