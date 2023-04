Secretaria de Esportes de Ibaté abre inscrições no “Torneio do Trabalhador”

Crédito: Divulgação

O Dia do Trabalhador, comemorado no dia 1º de maio, está se aproximando e a Secretaria Municipal de Esportes está organizando o tradicional “Torneio de Futebol do Trabalhador de Ibaté”., que reúne munícipes de toda cidade.

A homenagem da Prefeitura de Ibaté, particularmente, nesse ano, marca o retorno da realização de partidas de futebol no Estádio Municipal "Dagnino Rossi".

Após passar por uma ampla e completa reforma, chegou o grande momento dos atletas ibateenses voltarem a usufruir do local.

Entre as melhorias realizadas, o Estádio Municipal recebeu a construção de arquibancadas; a revitalização e pintura da Pista de Atletismo; a substituição do gramado; a instalação do sistema de drenagem e irrigação; a reforma da Piscina Municipal, com troca total do revestimento e da casa das bombas, além de pintura completa de toda a área, bem como, aquisição de equipamentos como cadeiras de banho e guarda-sóis.

E as melhorias não pararam por aí. Em breve, serão concluídas as obras do novo calçadão defronte ao Estádio, que tem como objetivo principal, proporcionar espaço seguro a toda a população que utiliza o complexo esportivo.

TORNEIO 1º DE MAIO

Para que o torneio esportivo seja um sucesso e conte com a participação do maior número de atletas possível, a Secretária de Esportes já está disponibilizando as fichas de inscrição para as equipes interessadas e comunica que neste ano há um novo regulamento.

“Todos os anos, a forma de eliminatória é simples, com jogos em minutos reduzidos em um único tempo, ocorrendo o empate, a disputa é direcionada aos pênaltis, por fim, ao final da tarde conhecemos o vencedor. No torneio deste ano, daremos início aos jogos no domingo (30), avançando até as semifinais, onde conheceremos os finalistas que disputarão a final na segunda-feira, 1º de maio, em um jogo com duração de 40 minutos por tempo”, explica o secretário-adjunto Esportes, Raul Seixas II.

As fichas de inscrição devem ser retiradas de forma presencial na Sede da Secretaria Municipal de Esportes, localizada na rua Dr. Teixeira de Barros, n° 500, Centro (no Estádio Municipal Dagnino Rossi). “O prazo para entrega é até o dia 27 de abril, às 19h30, aqui no Estádio Municipal, onde acontecerá um Congresso para entrega das fichas preenchidas e a realização do sorteio dos primeiros confrontos”, explica o secretário-adjunto.

Para o prefeito de Ibaté, José Luiz Parella, é uma grande satisfação retormar as competições esportivas no complexo. “Graças a uma emenda do ex-deputado federal Lobbe Neto e a ajuda do deputado federal Baleia Rossi, conseguimos iniciar e concluir as obras de reforma de todo o complexo esportivo, que ficou maravilhoso. Esperamos que a população saiba usufruir com responsabilidade e nos ajude a cuidar do que é nosso”, destacou. “Participem do nosso Torneio 1º de Maio. Peço à população que entre em contato com a Secretaria de Esportes e façam suas inscrições”, completou.

Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone (16) 3343-2323 ou (16) 2120-0356.

