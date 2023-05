Secretaria de Esportes abre inscrições para Corrida de Pedestre “130 anos de Ibaté”

A Prefeitura de Ibaté, através da Secretaria Municipal de Esportes, informa que a partir do dia 24 de maio, estão abertas as inscrições para a “Corrida Pedestre 130 anos de Ibaté”, em comemoração ao aniversário do município.

A corrida será realizada no dia 25 de junho, com largada prevista para às 7h30, defronte ao Paço Municipal, na avenida São João, 1771, com percurso de 5 km.

As inscrições devem ser feitas no site www.portorun.com, até o dia 15 de junho, ou até atingir o limite de 500 participantes, com taxa no valor de R$ 20,00 por inscrição.

Os kits com chip e numeral serão entregues no dia 24 de junho, das 8h às 11h na Sede da Secretaria Municipal de Esportes, localizada na rua Dr. Teixeira de Barros, n° 500, Centro (no Estádio Municipal Dagnino Rossi), e no domingo, dia 25 de junho, das 6h às 7h20, no local da prova. Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone (16) 3343-2323.

