Secretaria de Esportes abre inscrições para a Copa Amadora de Futsal de Ibaté

Crédito: Divulgação

Ainda em clima de festa, após a participação memorável do esporte em junho, nas comemorações aos 130 anos de Ibaté, o mês de julho chegou, e com ele trouxe novidades.

A Prefeitura de Ibaté, através da Secretaria de Esportes realiza a Copa Amadora de Futsal 2023.

As inscrições serão gratuitas, com o objetivo fomentar o futsal amador adulto na cidade, servindo de base para Willian Leite, técnico responsável da modalidade, conhecer novos talentos para representar Ibaté em campeonatos e torneios da região. "Ibaté cresceu muito nos últimos anos, com o retorno do campeonato adulto tenho certeza que vamos reforçar a equipe principal da cidade", destacou Willian.

As equipes interessadas em participar do campeonato devem retirar a ficha de inscrição a partir de hoje (06), na Sede da Secretaria Municipal de Esportes, localizada na rua Dr. Teixeira de Barros, n° 500, Centro (no Estádio Municipal Dagnino Rossi).

Raul Seixas II, secretário adjunto de Esportes, ressalta que o início dos jogos está previsto para o dia 08 de agosto. “A idade mínima para participação é de 16 anos completos, sendo indispensável a apresentação de autorização por escrito dos pais ou responsável. Lembrando que as equipes participantes devem ser de Ibaté”, aponta.

Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone (16) 3343-2323.

