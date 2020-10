Satisfeito, Marcus Vinícius não muda o Grêmio para encarar a Francana

No Luisão, jogadores se aquecem antes do treino-apronto: Marcus Vinícius promete “marcação alta” - Crédito: Marcos Escrivani

Após a expressiva vitória diante da Matonense, domingo, na casa do adversário por 2 a 1, o Grêmio São-carlense faz a estreia em seus domínios no Campeonato Paulista da Série B e a partir das 15h desta quarta-feira, 21, recebe a visita da AA Francana, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira. Em tempos da pandemia da Covid-19, o encontro não terá a presença de torcedores e um rígido protocolo de segurança elaborado pela FPF estará em vigor.

Satisfeito com a produção do time na primeira apresentação, o técnico Marcus Vinícius adiantou que não irá mudar a equipe. Com todos os atletas à disposição, irá manter o mesmo onze que conquistou os três pontos em Matão.

“Por enquanto não tem motivo para eu mudar o time. A ideia é apenas fazer apenas alguns ajustes, pois detectei falhas pontuais, mas compreensíveis após vários meses de inatividade”, disse o treinador. “Em Matão, por exemplo, poderíamos ter matado o jogo no primeiro tempo. Não fizemos isso e colocamos a vitória em risco na etapa final. Os atletas ficaram um pouco desconcentrados e a Matonense cresceu. Quero evitar isso em casa”, afirmou.

VÍDEOS E CONVERSAS

Por ter compromissos duas vezes por semana, Marcus Vinícius adiantou que nas atividades programadas antes de cada compromisso, pouca coisa é feita, ao se referir às atividades técnicas e táticas. “Passamos vídeos e conversamos bastante. Muitos ajustes serão feitos durante os jogos oficiais”, adiantou.

Porém, por jogar no Luisão e fazer a estreia na Série B, o treinador do Lobo afirmou que a meta é buscar os três pontos. “Temos que fazer valer o fator casa. Fazer uma marcação alta e tentar neutralizar as jogadas do adversário”, enfatizou, salientando que a Francana tem um time forte e agudo. “Vai ser um compromisso muito complicado. Considero nosso adversário desta quarta um candidato ao acesso”, finalizou.

