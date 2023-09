Sara Nossa Terra e Internacional da Vida disputam a última vaga na próxima fase da Copa Evangélica

Último classificado às quartas de final será conhecido no Ginásio da Vila São José - Crédito: Gustavo Curvelo

A quinta e última rodada da primeira fase da Copa Evangélica de Futsal terá como destaque principal a disputa pela última vaga para as quartas de final da competição. Neste domingo, 17, Internacional da Vida e Sara Nossa Terra têm condições diferentes para seguirem no torneio, enquanto outros dois jogos decidem os primeiros lugares. As partidas têm entrada aberta ao público.

A vaga em aberto está no Grupo B. Quinta colocada com quatro pontos ganhos, a Internacional da Vida enfrenta a eliminada Império da Luz no ginásio municipal de esportes Hugo Dornfeld, na Vila São José, às 13h, precisando vencer para chegar à classificação. Se tropeçar, automaticamente faz com que siga adiante a ocupante do quarto lugar com seis pontos ganhos, Sara Nossa Terra, que, assim como as três primeiras colocadas – as classificadas Nova Vida em Cristo, Quadrangular Tangará e Quadrangular São José B –, já jogou na rodada e apenas fica na torcida pelo resultado que contemple suas pretensões.

No ginásio municipal de esportes “Aristeu Favoretto”, bairro Redenção, o Grupo A terá dois duelos: Comunidade Profética Cristã e Adventista São José jogam às 13h e, às 13h45, é a vez de Pentecostal da Bíblia e Quadrangular São José A se enfrentarem. Todos estão classificados.

Nesta chave, que tem a Quadrangular Jockey Club de folga e sem chance de avançar, a luta será apenas por lugares na tabela. Líder, a Quadrangular São José A tem nove pontos e só perde a primeira colocação se for derrotada para a Pentecostal da Bíblia, que tem sete unidades. A Adventista São José aparece logo atrás, com cinco, e a Comunidade Profética Cristã fecha o G4 com três pontos ganhos.

