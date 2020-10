Saque e passe fazem a diferença e Objetivo/InHouse/Smec reabilita-se na APV

19 Out 2020 - 07h03

Em um jogo bem disputado, o Objetivo/InHouse/Smec conseguiu a reabilitação no Campeonato da Associação Pro Voleibol (APV) e na tarde de sábado, 17, bateu o Agee/EW Centro Automotivo/Tabajara Grill por 3 sets a 0, parciais de 26/24, 25/13 e 25/22. O clássico são-carlense pelo torneio regional aconteceu no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia.

Antes do encontro, o Agee/EW Centro Automotivo/Tabajara Grill era tido como favorito, já que em sua estreia não tomou conhecimento de Araraquara e fez 3 a 0. De forma surpreende, pelo mesmo placar, as araraquarenses superaram o Objetivo/InHouse/Smec, que precisava da vitória para manter as chances de classificação para a fase final.

Assim, o encontro são-carlense, marcado por muita rivalidade esportiva foi intenso, onde o saque e o passe foram determinantes para a vitória do time orientado pelo técnico Zé Sérgio.

“O primeiro set foi o mais equilibrado de todos (26/24). No segundo set, sacamos com precisão e não demos chances para o adversário. Na última parcial, voltou o equilíbrio, mas conseguimos passar melhor e garantir a vitória”, afirmou Zé Sérgio.

AS EQUIPES

Objetivo/InHouse/Smec: Ludmila, Mococa, Lucimara, Natália, Juliane, Rafa, Pequena, Ana Cláudia, Vânia, Márcia, Juliana, Evelaine, Ana Carolina e Cris. Técnico: Zé Sérgio.

Agee/EW Centro Automotivo/Tabajara Grill: Renata, Carol, Thainá, Janaíne, Stefani, Roberta, Raíssa, Raiane, Elaine e Taíris. Técnico: Lucas Labaki.

Árbitros: Fausto de Lara e Luís Gentil. Apontador: Wladimir do Carmo Alves.

