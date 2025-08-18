(16) 99963-6036
Esportes

Sãocarlense Paulinho Batista conquista 16º título brasileiro no Deadlifting

18 Ago 2025 - 10h04Por Da redação
Sãocarlense Paulinho Batista conquista 16&ordm; título brasileiro no Deadlifting - Crédito: divulgação Crédito: divulgação

O atleta sãocarlense Paulinho Batista alcançou mais uma marca histórica no esporte nacional. No último final de semana, ele conquistou o 16º título brasileiro ao participar do 24º Campeonato Brasileiro de Deadlifting, competição que também serviu como seletiva para o 19º Mundial São Paulo.

Paulinho é referência na modalidade, colecionando títulos que reafirmam sua dedicação, disciplina e talento. Sua trajetória é motivo de orgulho para São Carlos, cidade que acompanha de perto cada uma de suas conquistas.

