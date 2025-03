SÃ£o Paulo vence o Novorizontino e semifinais serÃ£o superclÃ¡ssicos

Calleri comemora o gol que deu a vaga ao Tricolor à semifinal do Paulistão - Crédito: Rubens Chiri, Miguel Schincariol e Paulo Pinto/Saopaulofc.net

Jogando com a vantagem de mandante, o São Paulo fez o dever de casa no Morumbis e se classificou para as semifinais do Paulistão. Com gol de Calleri, o time da capital superou o Novorizontino, por 1 a 0, nesta segunda-feira de carnaval.

Com isso, as semifinais ficaram definidas: Corinthians x Santos e Palmeiras x São Paulo. As datas ainda serão definidas pela FPF, com Corinthians e Palmeiras decidindo a vaga como mandantes. Desde 2019, os quatro não realizavam as semifinais do Paulistão.

O duelo começou bastante estudado. Com as escalações espelhadas, o São Paulo encontrava dificuldade para passar pela defesa do Novorizontino. Bem marcado, o jogo ficou truncado no meio de campo, com poucas chances para os dois lados.

O time casa tinha mais a posse de bola, mas pecava na criatividade, sendo facilmente desmarcado. Por sua vez, o time do interior explorava a bola área e os contra-ataques, porém não chegou a dar trabalho para o goleiro Rafael. No fim, o empate sem gols nos primeiros 45 minutos ficou justo.

Na segunda etapa, o panorama se manteve até os 17 minutos, quando Lucas partiu para individualidade e deixou Calleri na cara do gol, apenas para empurrar para as redes e abrir o placar. Com o placar aberto, o Novorizontino teve que sair para o jogo, tentando surpreender no jogo aéreo, mas sem efetividade.

Administrando a vantagem, a missão do São Paulo ficou mais tranquila, quando Patrick Brey acabou expulso por falta em Ferreirinha. Na cobrança de falta, Alisson carimbou o travessão. Com um a mais sobrou espaço, Ferreirinha fez bela jogada individual, mas chutou para fora, o que não fez falta e o São Paulo se garantiu na semifinal. (com FPF)

