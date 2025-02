São Paulo terá time misto para encarar a Ponte Preta

Compartilhar no facebook

Zubeldía deve manter o rodizio de jogadores e entrar com time misto contra a Ponte - Crédito: Rubens Chiri/São Paulo FC

Um time misto. O técnico Luís Zubeldía prega desde o início do Paulistão um rodízio entre titulares e reservas. Mantendo a filosofia, o São Paulo não terá força máxima contra a Ponte Preta nesta quarta-feira, 19, a partir das 19h30, no Morumbis.

Zubeldía deu declarações no início da semana, de que a escalação para o duelo dependerá da avaliação de desgaste dos jogadores. Ele mudou a formação no clássico contra o Palmeiras e não teve Lucas Moura e Oscar em campo, que pediram para serem preservados por causa do gramado sintético.

Desta forma, Lucas Moura e Oscar devem enfrentar a Ponte pela 11ª rodada. O Tricolor já está classificado para o mata-mata e o clube ainda tenta assegurar a liderança do Grupo C.

O time comandado por Zubeldía, que está suspenso do duelo contra a Ponte, tem 16 pontos. O Novorizontino, segundo colocado, tem 15. Já o time de Campinas tem 19 pontos e está em segundo lugar no grupo D. uma vitória pode garantir a classificação da equipe para o mata-mata, desde que o Palmeiras, com 17, seja derrotado pelo Botafogo.

