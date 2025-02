São Paulo ‘patina’ e cede empate ao Velo Clube

Oscar em lance contra o Velo Clube: empate no Mané Garrincha não garante classificação tricolor - Crédito: Rubens Chiri/São Paulo FC

A 9ª rodada do Paulistão foi finalizada nesta quinta-feira, 13, com três jogos. Em Brasília, o São Paulo ficou três vezes na frente do placar, mas viu o Velo Clube buscar o empate por 3 a 3. O Palmeiras se manteve vivo na competição ao derrotar a Inter de Limeira por 3 a 0, no Major Levy Sobrinho. Em Campinas, Guarani e Novorizontino fizeram um jogo morno e sem gols.

O Palmeiras fez um grande primeiro tempo e abriu 2 a 0 de vantagem, com Maurício, por cobertura, e Flaco López, de cabeça. Gustavo Gómez, também pelo alto, fechou a conta a favor do time alviverde na segunda etapa.

Apesar da vitória, o Palmeiras aparece apenas na terceira posição do Grupo D, com 16 pontos, atrás de São Bernardo (19) e Ponte Preta (18).

No Mané Garrincha, o São Paulo sofreu, e acabou cedendo o empate ao Velo Clube por 3 a 3. O time de Luis Zubeldía fez um bom primeiro tempo e foi para o intervalo com 2 a 1 de vantagem, com os dois gols marcados por Luciano. Sillas diminuiu. Na etapa complementar, Daniel Amorim empatou, mas André Silva recolocou o time tricolor à frente. Nos acréscimos, porém, Jefferson Nem selou a igualdade por 3 a 3.

O São Paulo lidera o Grupo C, com 15 pontos. O Novorizontino, em segundo, tem 12. O Velo Clube, por sua vez, deixou a zona de rebaixamento, mas segue na lanterna do Grupo D, com seis.

Por fim, Guarani e Novorizontino fizeram um jogo morno no Brinco de Ouro da Princesa e não saíram de um empate sem gols. Apesar do tropeço em casa, o time campineiro aparece na liderança do Grupo B, com 11 pontos, seguido por Portuguesa (10), Santos (9) e Red Bull Bragantino (8). (com FPF)

