SÃ£o Paulo empata na estreia e Mirassol perde no MineirÃ£o

Luciano não teve uma boa participação e foi substituído no segundo tempo e saiu revoltado de campo - Crédito: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net

O São Paulo estreou no Campeonato Brasileiro com empate sem gols diante do Sport neste sábado, 29, no MorumBis. Já o Mirassol, em sua primeira participação na elite do futebol nacional, começou com derrota para o Cruzeiro por 2 a 1, no Mineirão.

A jornada do São Paulo no Brasileirão começou sem Lucas e Oscar, ambos machucados. O time tricolor sentiu falta de seus dois principais jogadores e não conseguiu sair de um empate por 0 a 0. Melhor sorte teria tido a equipe se Calleri não tivesse isolado, no segundo minuto da partida, cobrança de pênalti sofrido por Luciano.

O time tricolor encara o Atlético Mineiro no próximo domingo, fora de casa, em Belo Horizonte, e o Sport faz seu primeiro jogo em casa contra o Palmeiras, também no domingo.

Já o Mirassol acabou sendo superado, por 2 a 1, para o Cruzeiro. O time paulista, no entanto, lutou e poderia ter ao menos arrancado um empate, mas Cássio acabou defendendo um pênalti, cobrado por Reinaldo. Os gols do time celeste foram de Dudu e Gabigol. Lucas Ramón descontou para o Mirassol, que só volta a campo no próximo domingo, contra o Fortaleza, em casa, no interior paulista.

Resultados de sábado

Flamengo 1 x 1 Internacional

São Paulo 0 x 0 Sport

Cruzeiro 2 x 1 Mirassol

Juventude 2 x 0 Vitória

Fortaleza 2 x 0 Fluminense

Grêmio 2 x 1 Atlético/MG

(com FPF)

