São Paulo deve ter time reserva contra o Velo

Após cumprir suspensão, Luciano será opção para o técnico Zubeldía - Crédito: Erico Leonan/saopaulofc.net

Após o empate em 0 a 0 contra a Internacional de Limeira, quando utilizou a equipe considerada titular, o técnico Luís Zulbeldía deve colocar em campo um time reserva para encarar o Velo Clube de Rio Claro. A partida, pela 9ª rodada do Paulistão, será a partir das 21h30 desta quinta-feira, 13, no estádio Mané Garrincha, no Distrito Federal.

A preocupação de Zubeldía é quanto ao clássico de domingo, 16, quando enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque. O atacante Luciano, suspenso contra a Inter, deve voltar ao time. O lateral-esquerdo Wendell, recém-contratado, deve ser relacionado pela primeira vez.

O São Paulo lidera o Grupo C com 14 pontos e está praticamente classificado às quartas de final. Este seria mais um motivo para o treinador tricolor poupar os jogadores, já que o clube vem de uma maratona de jogos.

Já pelo lado rio-clarense, a situação do Velo é desesperadora. Com uma das piores campanhas do Paulistão, está na zona da degola e em último lugar no Grupo D com apenas 5 pontos e necessita da vitória para respirar e lutar para permanecer na elite paulista.

A rodada

Quinta-feira, 13

19h30 – Guarani x Novorizontino

19h30 – Inter de Limeira x Palmeiras

21h30 – São Paulo x Velo Clube

