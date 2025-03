São Paulo busca superação em duelo contra o Novorizontino

Zubeldía durante treino do Tricolor neste domingo: técnico tem dúvidas para definir equipe que pega o Novorizontino - Crédito: Erico Leonan/São Paulo FC

O São Paulo encara o Novorizontino, pela última partida das quartas de final do Paulistão, nesta segunda-feira, 3, às 20h, no MorumBis. Este duelo marca um reencontro com o adversário que eliminou o Tricolor na mesma fase do torneio no ano passado. Palmeiras, Corinthians e Santos confirmaram presenças na semifinal em jogos realizados no final de semana.

Após uma fase de classificação que terminou com uma convincente vitória por 3 a 1 sobre o São Bernardo, o São Paulo enfrentou um período de instabilidade, somando cinco jogos sem vencer entre as vitórias sobre Mirassol e São Bernardo. Para contornar essa situação, o técnico Luís Zubeldía alterou a formação tática, abandonando o tradicional 4-4-2 que contava com Oscar, Luciano, Lucas e Calleri, em favor de um formato com três zagueiros.

No último confronto, contra o Palmeiras, o time já foi escalado no esquema 3-5-2, deixando Lucas e Oscar no banco. Ao se preparar para o jogo contra o Novorizontino, Zubeldía enfrentará a decisão de qual modelo tático utilizar e quais jogadores serão escolhidos para a busca pela semifinal. Uma das incertezas é quem comandará o ataque: Luciano, que sempre foi titular, ou Calleri, que vive uma fase irregular, tendo marcado apenas dois gols nesta temporada, mas se destacando pelas assistências, com quatro passes para gol. André Silva, por sua vez, vem se destacando, marcando dois gols na última partida.

Outro fator a ser considerado é a ausência de Pablo Maia, que passou por uma cirurgia no tornozelo, obrigando Zubeldía a escolher um novo parceiro para Alisson no meio-campo. O jogador, que foi poupado das últimas partidas para controlar a carga de treino, está recuperado e deve ser titular. Alisson falou sobre seu retorno, manifestando satisfação pela recuperação de uma lesão séria enfrentada no ano anterior e expressou confiança na preparação da equipe para o jogo decisivo.

O confronto de 2023 traz o desejo do São Paulo de quebrar um tabu, já que a última vez que o clube avançou às quartas de final foi em 2022, quando terminou como vice-campeão. Na temporada passada, foi eliminado pelo Novorizontino, que se mostrou um adversário forte e desafiador. Alisson destacou a qualidade do rival e a importância de se preparar bem para garantir uma vitória neste reencontro. (com spfc.net)

