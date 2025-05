São José confirma favoritismo e vence ASF São Carlos na estreia do Paulista

ASF fez uma boa partida, mas foi derrotada na estreia do Paulista - Crédito: Jhonatan Celestino

A ASF São Carlos estreou com derrota no Campeonato Paulista de Futsal Feminino. Na noite desta terça-feira, 20, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, perdeu para São José por 4 a 2 em uma partida muito bem disputada pelas atletas das duas equipes.

Por ter uma maior infraestrutura e muito mais investimento, as visitantes eram tidas como favoritas a vitória. “Elas têm uma gama maior de opções”, reconheceu o técnico Fabiano Lourenço que elogiou o desempenho e o rendimento de seu time ao final da partida. “Foi muito difícil, uma partida bem complicada. Mas mostramos força e qualidade técnica”, afirmou.

De acordo com Fabiano, somente o início da partida foi favorável ao São José que saiu na frente. “Nosso primeiro tempo não foi o esperado. Nossa marcação não funcionou e levamos o gol. Mas depois mudamos o esquema e o jogo encaixou”, observou, salientando que ainda na etapa inicial, Rafa Machado empatou.

No segundo tempo, com uma postura mais agressiva, a ASF passou a dominar a partida e fez 2 a 1 com Gabi Santos. Em busca do empate, o São José avançou suas linhas e conseguiu a virada, mas em um jogo bem disputado, onde o time são-carlense desperdiçou muitas chances para marcar.

“Foi o primeiro jogo e acredito que podemos melhorar e buscar algo grande no Paulista. Esta primeira impressão deixada pela equipe foi muito boa e nos enche de otimismo”, finalizou Fabiano.

