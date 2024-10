São Geraldo busca a vitória para se aproximar do G4 no 390 do Clube Faber-Castell

São Geraldo busca a vitória para continuar sonhar com vaga para a semifinal do 390 - Crédito: Divulgação

No dia das eleições municipais em todo o país, a bola irá rolar no Cedrinho. Na manhã deste domingo, 6, acontece a primeira rodada do segundo turno do Campeonato 390 Clube Faber-Castell, com a realização de três partidas. A Ponte Preta/Amaral Fotos Aéreas, lanterna, folga na rodada.

Uma das partidas que chama a atenção acontece a partir das 8h no campo 1. Na 6ª colocação com 4 pontos, o São Geraldo Tintas joga as últimas cartadas de olho na classificação para a semifinal. Enfrenta o Comésticos, 4º lugar com 8 pontos, em confronto direto pelo G4.

Para o São Geraldo só a vitória interessa pois, com a conquista dos 3 pontos, encosta nos concorrentes e respira no campeonato.

A rodada

Campo 1

8h - Cosméticos x São Geraldo Tintas

10h - Sindicado dos Químicos/WLM x Unidos

Campo 2

8h - Top Real x Amaral Fotos Aéreas/Sucos Life

Classificação

