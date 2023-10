São Carlos x Amparo vale vaga para as semifinais dos Abertos no futsal feminino

Primeiro de três passos dourados: o paraíso é “logo ali” para a ASF São Carlos - Crédito: Miltinho Marchetti

Literalmente, a quadra do ginásio municipal de esportes Horário Baby Barione promete ‘ferver’ a partir das 14h desta quinta-feira, 12, feriado nacional dedicado ao Dia das Crianças e a padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Aparecida. Afinal, a região de São José do Rio Preto é uma das mais quentes do Estado.

Os coraçõezinhos das jogadoras da equipe de futsal feminino ASF São Carlos, bem como da comissão técnica e da torcida são-carlense prometem ir ao gorgomilo e dar um nó na garganta.

Afinal, a equipe orientada pelo técnico Fabiano Lourenço estará em ação pelas quartas de final dos Jogos Abertos do Interior. Encara Amparo e o vencedor passará para a semifinal da competição.

Esperançosa, a ASF São Carlos está a três passos do paraíso. Ou seja, chegar à final e conquistar a medalha de ouro nos Jogos Abertos. O primeiro passo (ou jogo) será dado hoje e a expectativa é a melhor possível, já que o time são-carlense é considerado um dos sérios candidatos à conquista dourada.

