São Carlos volta a ser campeã dos Regionais

Crédito: Divulgação

A cidade de São Carlos conquistou, neste domingo, 23, o título de campeã geral dos 65º Jogos Regionais, que neste ano foram disputados em Lençóis Paulista. A última vez em que os atletas são-carlenses haviam ficado com o primeiro lugar geral foi há cinco anos, em 2018, quando a competição aconteceu no próprio município de São Carlos.

Com 236 pontos somados, a delegação são-carlense sobrou no torneio e ficou 15 pontos à frente de Bauru, que obteve a segunda colocação. Entre os dez primeiros, também estão os municípios de Botucatu (202 pts), Lençóis Paulista (172 pts), Piracicaba (146 pts), Jaú (136 pts), Promissão (71 pts), São Manuel (70 pts), Barra Bonita (60 pts) e Lins (58 pts).

No retrospecto, São Carlos conseguiu a medalha de ouro no atletismo masculino, capoeira masculina, futsal feminino, ginástica artística feminina, handebol feminino, tênis de mesa feminino e masculino, tênis feminino, vôlei de praia masculino e xadrez feminino. Já as equipes de basquete feminino, capoeira feminina, damas feminino e masculino, handebol masculino, judô feminino e masculino, karatê feminino, natação masculina, tênis masculino, vôlei masculino e xadrez masculino ficaram em segundo lugar.

Nesta edição, o município de São Carlos foi representado por uma delegação de 390 integrantes – 335 atletas e 55 membros de comissões técnicas.

