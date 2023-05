São Carlos volta a jogar mal e perde para o Independente

São Carlos praticou um péssimo futebol no Luisão: situação dramática na Bezinha - Crédito: Matheus Previde/São Carlos FC

Confuso na zaga, sem criação no meio campo e ineficiente no ataque. Em 90 minutos, sem um lance de emoção sequer. Este foi o resumo do São Carlos na tarde deste sábado, 20, no encerramento do primeiro turno da fase de classificação do Campeonato Paulista da Série B,

Pelo grupo 3, o São Carlos voltou a decepcionar e acumulou a quarta derrota consecutiva na Bezinha, ao perder por 2 a 0 para o Independente de Limeira no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

Com o resultado, a Águia se afundou na lanterna do grupo, com apenas 3 pontos. Já o Independente foi a 7, seis deles conquistados no Luisão (vitória sobre o Grêmio por 1 a 0).

A situação do time do técnico Agnaldo Liz é dramática, pois está na zona da degola e corre o sério risco de ser rebaixado para a quinta divisão do futebol paulista.

O JOGO

Na etapa inicial, o São Carlos não deu um chute sequer ao gol de Henrique. Uma zaga confusa, um meio campo sem criatividade e um ataque pouco produtivo. O time do técnico Agnaldo Liz ficou devendo futebol.

Já o Independente, também com um futebol pobre, teve pelo menos três chances de marcar, mas graças a erros da zaga da Águia. Foram duas bolas contra a trave são-carlense, além de uma bela defesa de Cabral, em cobrança de falta do time limeirense.

Na etapa final, nos minutos iniciais o São Carlos pressionou o Independente, que conseguiu um belo contra-ataque, mas Cabral fez boa defesa.

A partir daí, a partida ficou truncada. Os ataques não levavam vantagem contra a defesa adversária e com isso, sem emoção, a partida foi pobre tecnicamente.

Mas aos 29 minutos, após sucessivas falhas, a zaga da Águia pagou caro. André se livrou de dois marcadores e chutou cruzado, sem chances para Cabral, fazendo 1 a 0.

Após o gol, mais na transpiração do que na técnica, o São Carlos tentou o empate. Criou algumas chances de gol, mas sem êxito.

Aos 49 minutos, o tiro de misericórdia: novamente André, em um rápido contra-ataque se livrou do marcador e chutou rasteiro, sem chances para Cabral.

Ao final dos 90 minutos, o São Carlos amargou a quarta derrota seguida e afundou na última colocação do grupo 3.

