São Carlos vence Pontal e mantém liderança na Liga Brasil

Time são-carlense está invicto na Liga Brasil e faz campanha honrosa da Liga Nacional - Crédito: Divulgação

O domingo, 20, foi de jornada dupla e com um saldo bastante positivo para a equipe de handebol feminino H7 Esportes, de São Carlos que esteve em ação em duas oportunidades e, apesar da maratona de jogos, realizou excelentes apresentações.

O primeiro jogo foi logo pela manhã, em Bebedouro. No ginásio municipal de esportes Sérgio Batista, venceu Pontal pela fase de classificação da Liga Brasil e com isso manteve a invencibilidade e consequentemente a liderança da competição interestadual.

A equipe comandada pelo técnico Antonio Carlos Rodrigues, após uma apresentação consistente, dando defensiva como ofensiva, venceu o adversário por 31 a 25 (17 a 8).

De acordo com o técnico, logo após o encerramento do jogo, a delegação embarcou com destino a São Carlos e à tarde, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho estreou no playoff Sul/Sudeste da Liga Nacional.

Como ficou com a quinta colocação na fase de classificação pela Conferência Sudeste, enfrentou o vice-campeão da Conferência Sul, a equipe catarinense do Criciúma e após uma partida bem disputada, as são-carlenses foram derrotadas por 27 a 24 (12 a 8).

Apesar da derrota, Antonio Carlos elogiou suas atletas, uma vez que, mesmo cansadas, buscaram a superação e impuseram dificuldades extremas ao time visitante. A atleta Sabrina, com 8 gols, foi a MVP da partida.

Leia Também