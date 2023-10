São Carlos vence nos pênaltis e está na semifinal dos Abertos

Em um jogo ‘amarrado’, ASF se classificou para a semifinal dos Abertos - Crédito: Miltinho Marchetti

Chegou o momento de separar as garotas das mulheres nos Jogos Abertos do Interior. Principalmente no futsal feminino, já que restaram apenas quatro equipes e uma delas é a ASF São Carlos que garantiu presença na semifinal, em São José do Rio Preto.

Na tarde desta quinta-feira, 12, a equipe comandada pelo técnico Fabiano Lourenço fez uma partida para cardíaco nenhum colocar defeito.

No ginásio municipal de esportes Horácio Baby Barione, enfrentou Amparou e no tempo normal, um empate em 0 a 0. Foram necessárias as cobranças de penalidades máximas e após seis cobranças de cada lado, a vitória são-carlense por 5 a 4, com direito a um erro de uma jogadora da ASF, porém, em tarde inspirada, as goleiras são-carlenses conseguiram duas defesas.

Com isso, a ASF se classificou e agora irá enfrentar nesta sexta-feira, 13, no período da tarde e na mesma praça esportiva, o São José, atual hexacampeão dos Abertos.

Em uma breve análise, Fabiano comentou o jogo contra Amparo e projetou a partida semifinal. “Desta vez nosso time não jogou bem. Criou poucas chances de gol, mas também sofremos com isso. Mas na superação, conseguimos a classificação. Fizemos quatro jogos em quatro dias e nossas atletas estão desgastadas. E vamos enfrentar um adversário que fez apenas duas partidas e é o atual hexacampeão. Já enfrentamos o São José, fora de casa e perdemos por 3 a 1 pelo Campeonato Paulista. Mas vamos nos preparar e buscar a classificação”, disse, otimista.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também