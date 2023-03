São Carlos vence e escapa da degola na Superliga B

Time são-carlense venceu na última rodada e escapou do descenso na Superliga B - Crédito: Jonas Bezerra

Depois de deixar escapar a classificação na penúltima rodada da fase classificatória da Superliga B, São Carlos necessitava de uma vitória na última rodada para manter a esperança de permanecer na categoria da acessa à elite do vôlei nacional.

No duelo, ocorrido na noite de sábado, 11, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, frente Taubaté, as atletas do time são-carlense venceram de virada por 3 sets a 1, parciais de 18/25, 27/25, 25/23 e 25/22. Beneficiada ainda com a derrota do Recife para o Bluvolei, a equipe terminou em 6º lugar e tem vaga garantida na temporada 2023/2024 na competição nacional.

Os outros resultados da rodada foram: Bradesco 3 x 2 Mackenzie; Bauru 1 x 3 Vinhedo; Bluvolei 3 x 0 Recife e Curitiba 3 x 2 Chapecó.

Classificação geral: 1º) Bradesco, 24 pontos; 2º) Bluvolei, 21; 3º) Taubaté, 18; 4º) Vinhedo, 16; 6º) Mackenzie, 15; 6º) São Carlos; 7º) Recife, 11; 8º) Curitiba, 8; 9º) Chapecó, 5; e 10º) Bauru, 1.

Os confrontos das semifinais ficaram assim: Bradesco x Vinhedo e Bluvolei x Taubaté. Bradesco e Bluvolei decidem o segundo jogo em casa por terem melhores campanhas. As datas e os horários dos confrontos ainda serão definidos.

São Carlos jogou com: Bia Martins (levantadora), Débora Tavares (oposta), Estér (ponteira/oposta), Gabizinha (ponteira), Isabelinha (líbero), Jé Dantas (ponteira), Larissa (central), Laryssa (ponteira), Luana (levantadora), Manú (central), Paloma (ponteira), Sabrina (ponteira/oposta) e Víh (central). Técnico: Alexandre Pan.

