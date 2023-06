São Carlos vence a primeira partida na Liga Nacional

SIGA O SCA NO

Equipe são-carlense faz história no handebol feminino e comemora vitória na Liga Nacional - Crédito: Divulgação

Um feito para ficar na história esportiva de São Carlos. Após três anos consecutivos e de um trabalho que visa cumprir metas a médio/longo prazo, a equipe de handebol feminino conquistou um feito até então inédito; venceu o primeiro jogo na Liga Nacional, principal competição esportiva do Brasil.

Com autoridade muita determinação, as atletas do H7 Esportes, comandadas pelo técnico Antonio Carlos Rodrigues venceram na noite deste sábado, 24, no ginásio municipal de esportes Professor D. Barbosa, o Pato de Minas por 26 a 20 (15 a 9), gols de Bia Fleury (2), Julia Ré, Maria Zanchetta (3), Camila (4), Isabela (5), Sabrina (6), Edjaneidy (4) e Nurah.

Apesar do jogo ser na casa do adversário, a equipe são-carlense mostrou equilíbrio técnico e um jogo inteligente. Conseguiu conter as investidas mineiras e soube colocar em prática os trabalhos táticos e técnicos.

“Nosso sistema defensivo funcionou muito bem”, comemorou Antonio Carlos. “As transições eficientes e os contra ataques mortais”, emendou. “No geral, a apresentação das atletas foi eficiente e realizamos uma partida muito boa”, concluiu.

O H7 Esportes jogou com: Bia Fleury, Júlia Ré, Maria Zancheta, Camila, Isabela, Sabrina, Tamara, Tainah, Mabelle, Bárbara, Emmily, Edjaneidy e Nurah.

A MARATONA

Na manhã de domingo, 25, ocorreu a maratona de jogos pela Liga Derla. No ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, o H7 Esportes realizou três partidas, conquistando duas vitórias e perdendo um compromisso.

No primeiro jogo, derrota para Ribeirão Preto por 25 a 24. Em seguida, os resultados positivos: 32 a 19 em Descalvado e 36 a 31 em Mococa.

No primeiro jogo, o destaque foi a atleta Emilly. No segundo, Manu e no último, a goleira Tamara.

Em uma breve análise, o técnico Antonio Carlos salientou que, devido aos seguidos jogos e a viagem de Pará de Minas para São Carlos, no primeiro compromisso utilizou atletas juvenis e aquelas que foram menos utilizadas no compromisso mineiro. Nos dois seguintes, fez uma mescla com atletas mais experientes.

“No geral foi um excelente final de semana. Mostramos muita resiliência e força. Agora vamos voltar aos treinos e continuar a preparação para os próximos compromissos”, finalizou.

