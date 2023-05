São Carlos vai em busca de sonhada vaga para as finais dos Joguinhos Abertos

A um jogo da glória: meninas do sub19 posam para jogo decisivo pelos Joguinhos Abertos - Crédito: Zé_Photografic

A quadra do ginásio municipal de esportes Professor José Negrini, em Tabatinga, será o palco neste final de semana, das finais da fase sub-regional dos Jogos Abertos da Juventude, competição que reúne atletas com até 19 anos.

São Carlos vai estar presente com a AVS/Smec, equipe formada este ano e que faz até aqui uma campanha irretocável, com cinco jogos e cinco vitórias. Quatro delas na fase sub-regional e a mais recente, um triunfo em cima de Jaboticabal, por 2 a 1, que colocou o time na decisão do torneio, como vencedor do grupo A.

O time são-carlense, orientado pela técnica Sandra Mara Leão tem mais um jogo decisivo e se vencer, se qualifica para a final estadual, que reúne as oito melhores equipes da categoria. O adversário sairá do grupo B (composto pelas anfitriãs, Borborema e Araraquara). A decisão está marcada para domingo, 21, às 9h.

A equipe são-carlense fez vários treinos nas duas últimas semanas. Atividades intensas sob o comando de Sandra Mara. Comissão técnica e atletas sabem das dificuldades, mas mantém a esperança de estarem na fase final do torneio estadual.

Em entrevista, a técnica são-carlense mostrou otimismo e satisfação ao falar sobre sua jovem equipe.

“A competição é para garotas até 19 anos, mas a média de idade do nosso time é de 15 anos apenas. É um time extremamente jovem e formado este ano. Estou orgulhosa. É um grupo empenhado e que evoluiu muito. O que pesa é a questão emocional, pois são inexperientes. Mas a questão tática e técnica estão muito desenvolvidas”, comentou. “Isso é normal, faz parte do início de uma carreira. Mas elas estão super animadas, pois representam São Carlos e se orgulham por isso. Sem contar que a cidade está a vários anos sem representatividade nos Joguinhos”, emendou.

Sandra ressaltou ainda que, como experiência pessoal, é algo a se destacar. “Como profissional, é um período em que me sinto extremamente feliz. Um trabalho que inicio e que essas meninas sabem o peso que é e a responsabilidade que possuem. Mas estão se superando. São muito unidas. Por isso, independentemente do resultado dessa decisão, estamos com o sentimento de dever cumprido. Recolocamos São Carlos na rota dos Joguinhos e sonhamos sim com a vaga para as finais. Mas quero um time leve na quadra, sem nenhuma obrigação. Seja quem for o adversário, o favoritismo será dele. Não nosso”, finalizou.

Leia Também