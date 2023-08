São Carlos terá um final de semana de muito vôlei de praia

Vôlei de praia promete agitar o final de semana, em São Carlos - Crédito: Divulgação

São Carlos será sede neste final de semana, da quarta do Circuito AEA de Vôlei de Praia. São aguardadas duplas de várias cidades do interior paulista e os jogos acontecem sábado, 19 e domingo, 20, na Arena Beach.

De acordo com a programação, logo às 8h de sábado começam as disputas da categoria livre feminino, que contará com 16 duplas consideradas de alto nível técnico.

No feminino a disputa deverá ser muito acirrada e a AEA conta com três duplas que prometem buscar subir ao pódio. “Etapas como esta, são importantes para treinarmos com as melhores duplas do estado e nos prepararmos bem para o Campeonato Paulista que acontecerá nos dias 26 e 27 de agosto”, disse a atleta Téo.

No masculino que tem previsão para começar às 12h, a expectativa é de um nível muito forte, com 18 duplas de todo estado, além de duas do Mato Grosso do Sul e uma do Rio de Janeiro que prometem mais uma vez jogos eletrizantes.

No masculino, São Carlos será representada por uma dupla que busca o pódio. Entre os competidores, tem garantida a presença dos atuais campeões paulista e duplas que rodam o circuito nacional.

“Fazer etapas como essa, trazer atletas desse nível e dar oportunidade para nossos atletas disputarem de igual para igual torna o vôlei de praia mais forte e consolidado em São Carlos”, afirmou o organizador Basílio Favoretto

No domingo, a partir das 8h acontecem as disputas do sub17 nas categorias masculino e feminino, com duplas de excelente nível.

As duplas também são de todo estado. No masculino, São Carlos será representada por três duplas e no feminino, por duas duplas.

