São Carlos terá um fim de semana “puxado”

Técnico Tonho conversa com atletas antes de jogo: uma difícil maratona no final de semana - Crédito: Divulgação

Mais uma maratona de jogos aguarda a equipe de handebol feminino H7 Esportes, de São Carlos, que em dois dias, estará em ação por três vezes. Em três cidades diferentes e por duas competições distintas.

O técnico Antonio Carlos Rodrigues definiu o final de semana como “puxado”, com três partidas em alta intensidade e de desafios.

A maratona são-carlense começa às 19h de sábado, 5, em casa. Pela Liga Nacional, recebe a visita do Cesc, do Rio de Janeiro no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho.

As comandadas de Antonio Carlos terão pela frente um adversário que ‘briga’ pela terceira colocação na fase de classificação da competição.

No domingo, 6, logo às 8h, no Liceu Alber Sabin, em Ribeirão Preto, o H7 Esportes encara Sertãozinho pela Liga Brasil. Nesta competição as são-carlenses estão invictas e a meta é buscar mais uma vitória e se manter nas primeiras colocações, pois tem jogos a menos que os adversários.

Por fim, às 19h do mesmo dia, no ginásio municipal de Esportes do Éden, o time são-carlense encara Sorocaba, na casa do adversário. Antonio Carlos avalia a partida como complicada, já que o time sorocabano possui um time qualificado e é considerado um dos favoritos ao título da temporada 2023.

Leia Também