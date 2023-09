São Carlos terá representantes nos Jogos da Melhor Idade

Crédito: Divulgação

Os atletas de São Carlos que representarão a cidade nos Jogos da Melhor Idade viajaram para São José do Rio Preto nesta terça-feira, 5, data em que acontece a abertura oficial da competição. O embarque da delegação, que é apoiada pela Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura, ocorreu em frente ao Paço Municipal.

Os secretários de Esportes e Cultura, Anderson Ferrares e de Governo, Netto Donato, fizeram questão de acompanhar a saída dos atletas. “Nesta edição, São Carlos terá 22 atletas participando da competição, além de membros de comissões técnicas. A cidade buscará medalhas, nas categorias masculino e feminino, nas modalidades dança de salão, tênis e tênis de mesa e no vôlei adaptado feminino”, confirma o secretário Anderson.

De acordo com Netto Donato o prefeito Airton Garcia sempre apoiou competições esportivas voltadas para a terceira idade. “É a melhor idade participando das atividades nas mais diversas modalidades e então nós temos que apoiar”, garante Netto.

No período entre o início e o encerramento do torneio que reúne atletas da terceira idade de todo o interior de São Paulo, os são-carlenses ficarão cinco dias em São José do Rio Preto. Na cidade, os jogadores terão à disposição hotel e transporte para translado interno custeados pela Prefeitura, que também garantiu equipe de apoio e outros itens de primeira necessidade para a prática esportiva. A alimentação fica sob responsabilidade da organização do evento.

Leia Também