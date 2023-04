São Carlos terá representante no Open Internacional de Paranatação

Em boa fase, Rony busca a superação no Open - Crédito: Divulgação

A Liga Central de Natação (LCN) de São Carlos vai estar presente no Open Internacional de Paranatação, que acontece de 27 a 29 de abril na piscina de 50 metros do Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo.

O nadador Ronystony Cordeiro da Silva tentará colocar São Carlos em evidência na competição nacional ao competir nos 50m costas, 50m livre e 50m medley na categoria S4 (classe baixa).

De acordo com o técnico Mitcho Bianchi, Rony treinou forte nas últimas semanas ao lado de companheiros da seleção brasileira, fez intercâmbios e olho na temporada que promete ser intensa. “As metas para ele este ano é conquistar índices para o Parapan, Mundial e Paralímpiadas”, disse Mitcho.

O primeiro passo é justamente o Open, já que a competição é uma das chances dele conquistar o objetivo. “O Rony está em uma boa fase, com a quebra de recordes nacionais em sua categoria, estabelecendo boas marcas. Acredito que ele possa conquistar bons resultados”, disse.

Paralelamente, Mitcho afirmou que Rony irá representar a LCN no cenário nacional. Consequentemente, São Carlos. “Nossa equipe e nossa cidade está na elite da natação ACD do país. Um motivo de orgulho. Principalmente porque temos a chance de ver nosso representante com a possibilidade de brilhar no pódio”, finalizou.

