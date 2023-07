São Carlos terá equipe de vôlei feminino com “pratas da casa” nos Regionais

Vice-campeã da fase regional dos Joguinhos Abertos, São Carlos sonha nos Regionais - Crédito: Zé_Photografy

A partir de sexta-feira, 14, começam os Jogos Regionais em Lençóis Paulista e São Carlos vai estar presente em várias modalidades esportivas. Uma delas é o vôlei feminino que será representado pela Associação de Vôlei São-carlense (AVS).

A equipe, extremamente jovem, irá disputar a categoria sub21. Entretanto, a atleta “mais velha” tem 20 anos. As demais, a idade gira em torno de 15 e 16 anos e será comandada pela experiente técnica, com passagens pela Superliga, Sandra Mara Leão.

O time, oriundo as escolinhas da associação, que faz um trabalho social, foi formado no ano passado. Mas em 2023, mostrou que tem qualidade ao sagrar-se campeão das fases municipal e sub-regional dos Jogos Abertos da Juventude e perder somente a final da fase regional para Araraquara, ficando a uma partida da fase estadual.

Mesmo com um retrospecto tão favorável, Sandra Mara acredita que um pódio em 2023 será difícil, já que os adversários tem um trabalho realizado há mais tempo.

“Estamos ainda em formação e nosso trabalho visa resultados a médio prazo. Esta categoria é muito competitiva e nossas limitações são grandes. A começar pela idade de nossas atletas”, explicou.

Sandra pediu um pouco de paciência, pois a AVS retornou às origens ao montar a escolinha e fazer um trabalho social em São Carlos. “Estamos formando atletas, como a AVS um dia fez e colocou jogadoras na Superliga e até no Exterior. Retornamos com essas atividades, realizamos seletivas e temos hoje um time, mas que é muito jovem. Os treinos começaram em fevereiro, fizemos uma bela campanha nos Joguinhos da Juventude, mas os resultados demorarão um pouco. Temos que intensificar os trabalhos, lapidar essas meninas, fazer com que adquiram experiência. Assim, os resultados acontecerão, fruto de um trabalho sério e com metas”, finalizou.

PRIMEIRA FASE

Na primeira fase dos Regionais, São Carlos está no grupo C, ao lado de Promissão, Macatuba e Itapuí. As equipes se enfrentam em turno único e as duas primeiras seguem para as quartas de final.

QUEM VAI

As jovens guerreiras são-carlenses que irão representar o vôlei feminino em Lençóis Paulista são as seguintes:

Amábile Ferreira

Ana Julia

Bia Lourenço

Bruna Silva

Giovana Garbuio

Giovana Cereda

Giovanna Casagrande

Júlia Reis

Lara Barati

Laura Barbosa

Rafa Tavoni

Rebeca Mattos

Sarah Gomes

Vic Barros

Técnica Sandra Mara Leão

