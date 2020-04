São Carlos terá equipe de vôlei de areia feminina em torneios regionais

São Carlos terá em 2020, equipe de vôlei de areia feminina - Crédito: Marcos Escrivani

Além de ter uma equipe adulta, o Objetivo/InHouse/AVS anunciou mais uma novidade para a temporada 2020: a formação de uma equipe de vôlei de areia feminina que irá representar São Carlos no campeonato da APV (Associação Pró Voleibol) e possivelmente nos Jogos Regionais, caso eles aconteçam este ano.

A dupla principal será formada pela são-carlense Lucimara Zambom e piracicabana Carol Bartier. Luciana Rosa e Thassiane Peira serão as suplentes e podem jogar na atual temporada.

“A ideia de ter a equipe de vôlei de areia surgiu durante reuniões que fizemos no início do ano”, disse Zé Sérgio. “A Lucimara já era uma atleta da equipe indoor de vôlei e paralelamente disputava torneios e chegou a representar Ibaté e Pirassununga ao lado da Carol. Então elas estão entrosadas e durante um bate papo toparam representar São Carlos”, comentou o técnico são-carlense.

Zé Sérgio disse ainda que, atualmente, as atletas treinam em casa para manter a forma física, obedecendo as recomendações do Ministério da Saúde e OMS para evitar aglomerações. “Mas quando voltar à normalidade, elas irão realizar atividades para buscar o condicionamento físico ideal e ritmo de jogo”, garantiu.

Sobre as metas do vôlei de areia em 2020 Zé Sérgio disse que a perspectiva é animadora pois Lucimara e Carol tem experiência e possuem muita qualidade técnica. “Elas se conhecem e já participaram de Jogos Regionais e da APV. Acredito que irão representar São Carlos muito bem e tem tudo para buscar bons resultados nos torneios ondem estiverem presentes”, finalizou.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também