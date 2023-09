São Carlos terá cinco equipes na Taça Record

Crédito: Zé_Photografy

A Secretaria Municipal de Esportes e Cultura confirmou que apoiará a participação de cinco equipes na Taça Record de Futsal, torneio que acontece nas modalidades feminino e masculino e reúne diversas cidades do interior de São Paulo tendo em vista a promoção da prática esportiva e do entretenimento.

Na categoria feminina, São Carlos estará representada por duas equipes, que levarão o nome do município e do distrito de Santa Eudóxia para quadra. O time com o nome de São Carlos, inclusive, fará a abertura da competição no próximo dia 19 de setembro, fora de casa, contra o time de Cravinhos. Já Santa Eudóxia joga em casa, no dia 28 de setembro, diante de São João da Boa Vista.

Enquanto isso, no masculino, serão três equipes. São Carlos e Água Vermelha estreiam nesta sexta-feira, 15, fora de casa, contra representações de Descalvado e Luiz Antônio, respectivamente. No mesmo dia, e igualmente na condição de visitante, Santa Eudóxia viaja para encarar Leme.

As partidas em São Carlos serão realizadas no Ginásio Municipal “Aristeu Favoretto”, no bairro Redenção, e no Ginásio Municipal "Milton Olaio Filho", sempre com entrada aberta ao público.

Veja a tabela completa dos times de São Carlos na primeira fase:

MASCULINO:

15/09 – 20h – LUIZ ANTÔNIO X ÁGUA VERMELHA (DESCALVADO)

15/09 – 20h30 – LEME X SANTA EUDÓXIA (LEME)

15/09 - 21h – DESCALVADO X SÃO CARLOS (DESCALVADO)

28/09 – 21h30 – SANTA EUDÓXIA X SÃO JOÃO DA BOA VISTA (GINÁSIO DA REDENÇÃO)

02/10 - 20h30 – ÁGUA VERMELHA X GUARIBA (GINÁSIO DA REDENÇÃO)

02/10- 21h30 – SÃO CARLOS X ÁGUAS DA PRATA (GINÁSIO DA REDENÇÃO);

FEMININO:

19/09 – 20h – CRAVINHOS X SÃO CARLOS (CRAVINHOS)

28/09 – 20h15 – SANTA EUDÓXIA X SÃO JOÃO DA BOA VISTA (GINÁSIO DA REDENÇÃO)

05/10 – 21h – AGUAÍ X SANTA EUDÓXIA (AGUAÍ)

03/10 – 20h15 – SÃO CARLOS X SERTÃOZINHO (SANTA RITA DO PASSA QUATRO)

17/10 – 20h15 – SÃO CARLOS X SANTA RITA DO PASSA QUATRO (GINÁSIO MILTON OLAIO FILHO)

17/10 – 21h15 – SANTA EUDÓXIA X ÁGUAS DA PRATA (GINÁSIO MILTON OLAIO FILHO;

Leia Também