São Carlos tem que vencer o Batatais e sonhar na Bezinha

Dudu Black, a principal arma do ataque da Águia é esperança de gols - Crédito: Luís Júnior/Joga Bonito Fotos

Literalmente, com um olho no gato e o outro, no peixe. A situação do São Carlos no Campeonato Paulista da Segunda Divisão é delicada. Em 4º lugar no grupo 2, não pode mais tropeçar e ainda torcer para tropeços de concorrentes direto. Tanto no próprio grupo, como nos dois restantes da divisão, em busca da classificação, pelo menos, por índice técnico (melhor terceiro colocado).

Em 4º lugar no grupo 2, com 5 pontos, o São Carlos vai enfrentar neste domingo, 1, no estádio municipal Osvaldo Scatena, o Batatais a partir das 10h. O Fantasma está em segundo lugar com 9 pontos. Pelo menos grupo, só que neste sábado, 31, às 15h, o Flamengo, 3º colocado, com 6 pontos, encara o lanterna Independente, que tem apenas 1 ponto.

Os jogos são da 7ª rodada e as contas são simples: A Águia tem que vencer o Batatais e torcer por um tropeço do Independente. Assim assumirá a terceira colocação no grupo 2 e começa a trabalhar com a contabilidade do índice técnico.

Antes da 7ª rodada, por exemplo, no grupo 1 o Tupã possui 7 pontos e no 3, o Ecus, com 6 pontos. As equipes estão em terceiro lugar e também lutam por vagas para as quartas de final.

Um final de semana que promete fortes emoções, ainda mais que o Batatais vem de uma vexatória goleada sofrida para o líder Guarulhos (12 pontos) por 5 a 0 fora de casa.

Classificação

