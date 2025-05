São Carlos tem parada indigesta nos Joguinhos Abertos

Compartilhar no facebook

Para seguir vivo nos Joguinhos, São Carlos tem que golear Araraquara - Crédito: Jhonatan Celestino

Os 5 a 1 no primeiro jogo da final regional dos Joguinhos Abertos da Juventude, na derrota para o Fundesporte, em Araraquara, pode pesar neste momento de decisão para a jovem equipe sub18 da ASF São Carlos que irá decidir em casa se consegue ou não ir à final estadual da competição, quando estarão presentes as oito melhores equipes de todo o Estado.

O segundo jogo está marcado para às 20h desta segunda-feira, 19, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho. Para se classificar, a equipe comandada por Ana Cláudia Bianconi tem que vencer por cinco gols de diferença. Se conseguir superar as araraquarenses por quatro gols de diferença, a decisão do classificado sairá da cobrança de penalidades máximas. Qualquer outro resultado, dá a vaga ao Fundesporte.

Ciente das dificuldades, a treinadora são-carlense não perde a esperança e acredita que sua equipe tem reais chances de surpreender as adversárias. “Vamos utilizar o equilíbrio e a inteligência. Para se fazer o resultado, temos que começar pelo primeiro gol. E, com paciência e tranquilidade, vamos tentar construir o resultado que nos favoreça”, finalizou Ana Cláudia.

